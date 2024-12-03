Захарова отреагировала на слова Зеленского, пославшего Россию «на три буквы»

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, германский лидер Олаф Шольц и не догадывается, что его украинский коллега Владимир Зеленский, посылая Россию «на три буквы», имел в виду ФРГ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Напомним, что сегодня канцлер ФРГ впервые более чем за два года прибыл в Киев для переговоров с президентом Незалежной. В ходе беседы Зеленский якобы пошутил, послав Россию «на три буквы».

Ранее она подшутила над фото с Шольцем в Киеве.