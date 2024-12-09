По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, приютив Башара Асада вместе с семьей после захвата террористами Сирии, Россия спасла сирийского лидера от судьбы ливийского политика Муаммара Каддафи. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире осталось не так много государств, которые обладают статусом великой державы и полным суверенитетом, где лидер государства — человек слова.

Ранее сообщалось, что появились сообщения об отказе Асада от сделки с США.