Появились сообщения об отказе Асада от сделки с США

США предлагали бывшему президенту Сирии Башару Асаду сделку, которая помогла бы постепенно избавить ближневосточную страну от санкций. По данным The Washington Post (WP), бывший сирийский глава отказался от этого незадолго до свержения.

Бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди заявил WP, что американцы через ОАЭ предложили Асаду прекратить оказывать логистическую помощь Ирану. Также президенту Сирии предлагали запретить снабжение ливанской шиитской организации «Хезболлах», проходящую по маршруту через сирийские земли.

За согласие, как пояснил Барабанди, Сирию обещали постепенно освободить от санкций в разных сферах. Несмотря на плюсы для страны, Асад отказался, а через несколько недель был свергнут вооруженной оппозицией.

Иностранные обозреватели отметили, что Асад не наладил отношения с США, а также турецкими властями. В результате план по обмену и сдерживания курдских формирований не состоялся. Если бы его реализовали, в Сирию вернулись бы многие беженцы из Турции.

Ранее сообщалось, что США захотели привлечь к ответственности лиц, помогавших Башару Асаду.