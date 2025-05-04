Заявление госсекретаря США Марко Рубио о невозможности восстановления границ Украины в их прежнем виде до 2014 года отражает реальное положение дел. Об этом РИА Новости сообщил Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Крыма.

Как мы уже сообщали, недавно в эфире телеканала Fox News Рубио заявил, что Украина не сможет вернуть Россию к прежним границам.

«Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория», — согласился парламентарий.

По мнению Шеремета, заявления Владимира Зеленского, занимающего пост президента Украины, не имеют отношения к вопросу о возвращении страны к границам 1991 года.

«Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», — подчеркнул Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что Российская Федерация не собирается продавать свои земли и будет поддерживать народы, которые выбрали путь совместного развития.

Как мы уже сообщали, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что Вашингтон продолжает работу над поиском решения конфликта на Украине. По его словам, США осведомлены о позициях России и Украины по этому вопросу, которые на данный момент значительно различаются.

Ранее Тэмми Брюс, официальный представитель Государственного департамента США, вновь предупредила о возможности прекращения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в случае отсутствия заметного прогресса.