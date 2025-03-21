По словам депутата нижней палаты парламента, главарь киевского режима Владимир Зеленский ударами по газоизмерительной станции «Суджа» кусает кормящую руку и ведет страны Старого Света к неизбежному «цугундеру». Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что диктаторские амбиции Зеленского продолжают толкать его на нелогичные шаги.

По мнению парламентария, европейский истеблишмент, старающийся удержать на плаву свою стагнирующую экономику, должен сделать верные выводы.

Ранее Министерство обороны РФ обвинило Киев в «дискредитации мировых инициатив» Трампа из-за удара по «Судже».