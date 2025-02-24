По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, за время проведения специальной военной операции в Незалежной жители РФ сплотились и проявили себя с лучшей стороны в военно-политическом и экономическом плане. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что россияне сдали экзамен на зрелость без шпаргалок и с опорой на многовековую историю.

По мнению парламентария, глава государства собрал страну в «монолитный кулак», опасный как для внешних, так и для внутренних врагов России. Таким образом, граждане РФ для всего мира стали примером борьбы за суверенитет и независимость в отдельном государстве.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Киева отозвать проект резолюции ООН с осуждением России и СВО.