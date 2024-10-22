Предложение Франции о размещении сил неядерного сдерживания на украинской территории может стать серьезным ударом для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По его мнению, представленный украинским лидером «план победы» и связанные с ним идеи лишь свидетельствуют о его бессилии в конфронтации с Россией, а также о стремлении затянуть время, что приведет к краху украинской государственности.

Шеремет также отметил, что срок президентства Владимира Зеленского уже завершился. В то же время Западные страны демонстрируют двойные стандарты, игнорируя нежелание провести выборы в Украине.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости рассмотреть вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Комментируя «план победы» Зеленского, политик заявил, что это лишь начало пути, и призвал задуматься о дальнейших шагах.