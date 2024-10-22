Во Франции затронули вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости рассмотреть вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Об этом со ссылкой на эфир телеканала LCI сообщает РИА Новости.

Комментируя «план победы» Зеленского, политик заявил, что это лишь начало пути и призвал задуматься о дальнейших шагах.

По мнению Лекорню, в ближайшее время нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы Франция могла отразить новую угрозу со стороны России.

Ранее сообщалось о том, что Израиль обратился к Франции с просьбой о военной поддержке.