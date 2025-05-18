По мнению Михаила Шеремета, депутата Государственной думы от Крыма, президенту США Дональду Трампу необходимо остановить поставки оружия на Украину, чтобы достичь мира. С соответствующим призывом в беседе с РИА Новости он обратился к главе Белого дома.

Депутат подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выражает стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. В западных странах активно ведутся переговоры по этому вопросу на различных уровнях. Однако, по мнению Шеремета, суть мирного плана по Украине можно выразить одним пунктом.

«…США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Украине передадут еще одну систему ПВО. В настоящее время решается вопрос, из какой страны ее могут доставить. В перечне потенциальных кандидатов — Германия и Греция.