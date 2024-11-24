США пойдут «скользкой дорогой», ведущей в пропасть, если примут решение поставить Украине новые крылатые дальнобойные ракеты JASSM. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Даже если ВСУ получат ракеты, это никак не улучшит их плачевное положение, пояснил он.

Скоро наступит зима, а в суровых климатических условиях ракеты JASSM украинской армии нужны не больше, чем «мертвому галоши», отметил эксперт.

В настоящее время действующий президент США Джо Байден предпринимает попытки спровоцировать РФ на эскалацию конфликта, чтобы ВС РФ применили еще большее мощное оружие, заключил Шеремет.

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