По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, вся жизнь главаря киевского режима Владимира Зеленского олицетворяет путь тщедушного предателя, который отказался от прошлого, уничтожил настоящее и лишился будущего. Об этом сообщает Life.ru.

Именно таким образом он отреагировал на заявление украинского лидера о том, что его поддерживает ненависть к русским.

Парламентарий добавил, что президент Незалежной стал живым назидательным примером эффективности работы западных технологий, которая опирается на гитлеровские нарративы по расчеловечиванию людей. Его желчные нацистские заявления лишний раз подтверждают необходимость дальнейшего проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Германии сообщили, что Зеленский купил резиденцию Гитлера.