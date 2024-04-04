Депутат Шеремет: угрозы ВСУ атаковать Крымский мост являются бессильной злобой

На это уже отреагировали в российской Госдуме. По словам депутата российского парламента от Крымского полуострова Михаила Шеремета, все угрозы Киева по якобы готовящимся атакам на Крым и Крымский мост в частности ничего из себя не представляют кроме, как «бессильная злоба нацистов».

«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что нападение на Крымский мост бессмысленно, оно находится под главным прикрытием», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, все подобные заявления украинских властей часть террористической тактики, с единственной целью — дестабилизировать обстановку в России. Кроме того, так Киев намеревается напугать туристов и сорвать курортный сезон в Крыму. Но у него ничего не выйдет, заключил Шеремет.

Напомним, ВСУ несколько раз устраивали теракт на Крымском мосту. Первый раз террористы организовали подрыв в октябре 2022 года, заложив взрывное устройство в грузовик, двигавшийся по мосту. Во второй раз киевский режим атаковал объект в июле 2023 года с помощью безэкипажных катеров.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон согласовал передачу дальнобойный ракет ATACMS Украине. Аналитики отмечали, что на такой шаг Вашингтон пошел из-за того, что на вооружении США есть более новые ракеты такого типа.