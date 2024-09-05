По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, чиновники Незалежной начали вести игры по своим правилам, понимая беспомощность Киева. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что отставка главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы связана с его увеличивающейся самостоятельностью. Так, он делал самостоятельные заявления, ухудшил отношения с Варшавой. Кулеба попросту оторвался от поводка хозяина.

По мнению парламентария, поскольку будущее Зеленского туманно, то не исключено, что окружение уходит, чтобы не замараться.

Ранее польский депутат Ковальский осудил Кулебу за слова о Волынской резне.