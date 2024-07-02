В Пентагоне назвали допустимыми удары оружием США по Крыму

Руководство США считает допустимым нанесение ударов по крымскому полуострову украинской стороной при помощи американского вооружения, заявил представитель Министерства обороны государства Патрик Райдер в ходе последнего брифинга.

Представитель ведомства подчеркнул, что политика американской стороны по вопросу применения ее дальнобойного оружия для ударов по РФ не претерпела изменений. Данная политика заключается в том, что вооружение, переданное Киеву, должно использоваться в пределах украинской суверенной территории, уточнил Райдер.

В ответ на вопрос журналиста о позиции Штатов и, в частности, его ведомства по Крыму, Райдер подтвердил, что Вашингтон считает полуостров частью украинского государства.

Ранее в Севастополе были проведены тренировки флота со стрелковым оружием.