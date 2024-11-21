Депутат Шеремет: Зеленский запоздало осознал невозможность вернуть Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, входящий в состав комитета по безопасности, охарактеризовал заявления Владимира Зеленского о невозможности возврата полуострова под контроль Украины военным методом как «позднее прозрение», передает РИА Новости.

Он призвал власти Киева навсегда отказаться от мысли о Крыме, который, по его словам, не удастся вернуть ни силой, ни через дипломатию, и который больше не станет частью «чуждой Украины».

На днях в интервью телеканалу Fox News Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть Крым военным способом и возвратиться к границам 1991 года, добавив, что у Киева нет на это необходимых ресурсов. При этом он подчеркнул, что стремится вернуть Крым в состав Украины «через дипломатические усилия».