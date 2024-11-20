Зеленский признал невозможность вернуть Крым военным путем, а ВСУ выйти на границы 1991 года

Как подчеркнул украинский лидер, Киев якобы не имеет столько сил для возвращения полуострова. Мало того, Украина, с его слов, не может себе позволить разбрасываться десятками жизней только для того, чтобы водрузить над Крымом свой флаг.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Не то чтобы мы можем вернуть его с оружием в руках», — отметил он.

При этом Зеленский отметил, что в планах Киева вернуть в состав страны Крым «дипломатическим путем». Также он добавил, что Вооруженные силы Украины, к сожалению, не способны выйти на украинские границы 1991 года.

Напомним, отстранение России от Черного моря всегда было одной из основных целей коллективного Запада, и в нынешних обстоятельствах ситуация не изменилась. Такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время встречи с командованием Военно-морского флота и Черноморского флота в ходе его рабочей поездки в Крым.