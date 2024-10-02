Депутат Швыткин считает, что Рютте поддерживает прямую агрессию западных стран к России и миру

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Юрия Швыткина, генсек НАТО Марк Рютте, получивший полномочия вчера, продолжит и усугубит агрессивную риторику западных государств, направленную на установление однополярного мира. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что решение наносить удары вглубь России уже принято негласно, что свидетельствует о прямой агрессии стран-членов Североатлантического альянса в отношении нашей страны.

По мнению парламентария, важны в этом случае предупредительные меры, которые уже принимаются со стороны России в плане дипотношений, однако западные страны Россию не слышат.

Он отметил, что изменение курса НАТО с приходом Рютте маловероятно, он по-прежнему будет направлен на эскалацию напряженности, на агрессивность действий не только по отношению к нашей стране, но и по отношению к прочим государствам.

Ранее сообщалось, что НАТО не собирается отменять помощь Украине на фоне изменений ядерной доктрины РФ.