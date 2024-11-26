По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, решение исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций назрело давно, в настоящее время движение представляет всю страну, в связи с чем Россия станет с ним сотрудничать. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что об этом заявлял еще покойный Жириновский. Тем более Афганистан – государство, с которым Россию связывают многие десятилетия взаимодействия, восстановление конституционного порядка: в стране с 1978-го по 1989 год находился наш ограниченный контингент. И теперь Москва готова взаимодействовать с Кабулом на абсолютно легальной основе.

По мнению парламентария, ему не раз приходилось лично общаться с представителями «Талибана»*. Так, в коммуникации с ними имеется свой конструктив, и теперь он станет возрастать.

Ранее сообщалось, что в России могут начать снимать запрет на деятельность террористических организаций.

*запрещенная в России организация.