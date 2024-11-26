В России могут начать снимать запрет на деятельность террористических организаций

В Государственной думе РФ представили новый законопроект, который предполагает возможность приостановки запрета на деятельность террористических организаций в стране. Соответствующий документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

Как следует из предложений, инициатором такого шага может стать генеральный прокурор, который подаст соответствующее заявление на основании решения суда.

Одним из актуальных вопросов, рассматриваемых в свете изменения законодательства, стало признание власти талибов* в Афганистане. Движение «Талибан»* было объявлено террористическим в России в 2003 году, и до настоящего времени как западные страны, так и РФ не признавали его в качестве легитимной власти. Однако Москва не раз подчеркивала, что власть талибов следует воспринимать как реальную.

Казахстан и Киргизия уже исключили «Талибан» из списка террористических организаций, что также подчеркивает изменения в международном подходе к этой группе.

Необходимость обсуждения данного вопроса стала актуальна после визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Афганистан. Он посетил страну 25 ноября.

Во время своего визита Шойгу подчеркнул необходимость налаживания сотрудничества между странами в таких областях, как экономика, транспорт и безопасность. При этом он отметил, что одной из задач России является исключение талибов из «черного списка», что, по его мнению, укрепит связи с Афганистаном.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесут проект о запрете получения ВНЖ и гражданства трудовыми мигрантами.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.