Тбилиси приостановил переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, жители Грузии не дали возможности сделать из страны западную марионетку. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в целом Тбилиси не стал наступать на грабли Киева, и сделал достойный и вызывающий уважение отпор.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государство примет меры, если посол ЕС не изменит риторику.