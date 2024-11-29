Кобахидзе: Грузия примет меры, если посол ЕС не изменит риторику

Власти Грузии намерены предпринять дипломатические шаги, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешательство во внутренние дела страны и не изменит свою риторику. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, о чем сообщил ТАСС.

По словам главы правительства, посол ЕС неоднократно высказывался в поддержку оппозиции и против действующих властей, что противоречит положениям Венской конвенции.

Кобахидзе подчеркнул, что если поведение Герчинского не изменится, то власти Грузии ответят на такие действия и в отношении других дипломатов также будет предпринята дипломатическая реакция.

Он также напомнил, что в предвыборный период Герчинский оказывал давление на грузинские власти, угрожая, что ЕС не предоставит финансирование, если они «не изменят свой курс». Более того, дипломат призывал граждан Грузии поддержать оппозицию на парламентских выборах, которые состоятся 26 октября.

Ранее сообщалось, что Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.