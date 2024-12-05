Слуцкий назвал вбросом сообщения СМИ о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Думу

Слухи о том, что дочь Жириновского Анастасия будет выходить на выборы в Госдуму в качестве депутата от ЛДПР, являются фейком. Такое заявление сделал Леонид Слуцкий, его слова привел ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко примет участие в выборах в Государственную думу от партии ЛДПР. Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий опроверг данную информацию.

«Вопросы ее выборов, всякие прочие вопросы: вхождение в какие-то руководящие органы и тому подобное, — это вбросы, которые у нас на самом деле не обсуждаются», — указал он.

Политик добавил, что сама Боцан-Харченко даже не претендует на роль депутата.

Ранее сообщалось, что внебрачный сын Жириновского взял фамилию своего отца. Мужчине не помешало даже то, что суд отказал ему в официальном признании родства. По его утверждению, он уже три года пытается доказать, что является родственником умершего политика.