По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского является набором наглых и провокационных требований. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что таким образом «укрофюрер снимает с себя ответственность за уничтожение граждан своей страны и откровенно перекладывает ее на западников.

По мнению парламентария, фактически Зеленский не предложил никаких реальных шагов по урегулированию конфликта.

Ранее сенатор Пушков заявил, что Зеленский в «плане победы» предложил странам Запада воевать за Украину.