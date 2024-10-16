Сенатор Пушков считает, что Зеленский в «плане победы» предложил странам Запада воевать за Украину

Он уточнил, что «план» Зеленского является «стандартным набором максималистских, нереалистических установок.

По мнению политика, таким образом к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет с целью впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим, а сам украинский президент поставит под огромную угрозу собственную безопасность.

Ранее были раскрыты тайные пункты «плана победы» Украины.