Сенатор Пушков считает, что Зеленский в «плане победы» предложил странам Запада воевать за Украину
Фото: [Соцсети]
По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, украинский лидер Владимир Зеленский в своем «плане победы» предложил западным государствам воевать за киевскую сторону. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что «план» Зеленского является «стандартным набором максималистских, нереалистических установок.
По мнению политика, таким образом к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет с целью впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим, а сам украинский президент поставит под огромную угрозу собственную безопасность.
Ранее были раскрыты тайные пункты «плана победы» Украины.