По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, Европарламент не имеет права требовать что-то от государства, не являющегося членом Евросоюза. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что в отличие от Киева Тбилиси не будет воевать до последнего грузина.

По мнению парламентария, все призывы Евросоюза сегодня носят истерично-популистский характер.

Он отметил, что Грузия показала прагматизм в защите своих национальных интересов и суверенитета. Так, Тбилиси заморозил инициативу о членстве в Евросоюзе и отказался от присоединения к антироссийским санкциям западных стран, то есть негативный опыт Незалежной стал для грузин уроком.

Ранее в РАН спрогнозировали отношения между Грузией и Россией в 2025 году.