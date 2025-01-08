Депутат Слуцкий пояснил, почему Евросоюз не может требовать от Грузии начать войну с Россией
В Госдуме рассказали, почему Россия не станет воевать с Грузией
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, Европарламент не имеет права требовать что-то от государства, не являющегося членом Евросоюза. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что в отличие от Киева Тбилиси не будет воевать до последнего грузина.
По мнению парламентария, все призывы Евросоюза сегодня носят истерично-популистский характер.
Он отметил, что Грузия показала прагматизм в защите своих национальных интересов и суверенитета. Так, Тбилиси заморозил инициативу о членстве в Евросоюзе и отказался от присоединения к антироссийским санкциям западных стран, то есть негативный опыт Незалежной стал для грузин уроком.
Ранее в РАН спрогнозировали отношения между Грузией и Россией в 2025 году.