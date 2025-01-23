Депутат Слуцкий пожелал удачи Трампу на пути к завершению украинского конфликта за сто дней
В Госдуме пожелали удачи Трампу в реализации планов об окончании СВО за сто дней
Фото: [Соцсети]
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, следует пожелать главе Белого дома Дональду Трампу, чтобы его планы о завершении украинского конфликта за сто дней непременно сбылись. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что наиболее главным в прогнозах Трампа должна оставаться их эффективность, а не эффектность, поскольку сто дней могут превратиться и в двести.
По мнению депутата, Москва в любом случае продолжит полагаться только на собственные силы – российскую армию и российский флот.
Ранее сообщалось, что Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.