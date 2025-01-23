По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, следует пожелать главе Белого дома Дональду Трампу, чтобы его планы о завершении украинского конфликта за сто дней непременно сбылись. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что наиболее главным в прогнозах Трампа должна оставаться их эффективность, а не эффектность, поскольку сто дней могут превратиться и в двести.

По мнению депутата, Москва в любом случае продолжит полагаться только на собственные силы – российскую армию и российский флот.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.