WSJ: Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп назначил специального посланника Кита Келлога для ведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поставив задачу завершить конфликт в течение 100 дней. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что Трамп намерен активно контролировать процесс переговоров, что, по мнению экспертов, свидетельствует о его стремление к непосредственному влиянию на ход событий.

Несмотря на оптимистичные ожидания, другие аналитики указывают на возможные разногласия, которые могут возникнуть с президентом РФ Владимиром Путиным. Келлог, назначенный Трампом, рассматривается как зависимая фигура, чья успешность будет зависеть от четких указаний со стороны американского лидера.

В ходе недавних заявлений Трамп допустил, что процесс урегулирования конфликта на Украине может занять больше запланированных 24 часов. Он также отметил, что не исключает возможность полного прекращения поставок американского оружия Украине, если процесс переговоров не приведет к желаемым результатам.

Кроме того, Трамп не оставил без внимания возможность ужесточения санкций против России в случае, если Москва откажется идти на уступки в переговорах.

Ранее Дональд Трамп также заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт, который длится уже более двух лет. Он также сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность продолжения поставок оружия Украине.