Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий подверг резкой критике заявления Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, касающиеся исторической роли России. Парламентарий охарактеризовал высказывания европейского чиновника как откровенную фальсификацию исторических событий (материал есть у РИА Новости ).

Особое возражение у Слуцкого вызвало утверждение Каллас о том, что за последние 100 лет ни одна страна не нападала на Россию, в то время как Россия сама совершила нападения на 19 государств. Депутат расценил подобные заявления как демонстрацию одержимости в стремлении очернить Россию, граничащей, по его мнению, с психиатрическим диагнозом.

Слуцкий также связал подобную риторику с противодействием мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, зараженные русофобией представители европейских столиц, следуя примеру бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который ранее сорвал переговорный процесс, продолжают препятствовать достижению быстрого мира. Парламентарий задался вопросом о выгоде такой позиции для Украины, указав на сотни тысяч жертв, потерю территорий и приближающееся государственное банкротство.

В заключение глава думского комитета выразил убеждение, что пока такие, по его выражению, «фейкмейкеры-русофобы» сохраняют влияние в структурах ЕС, общеевропейский кризис будет только усугубляться.

