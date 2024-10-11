По словам председателя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского в связи с переносом сроков второго «саммита мира» и отмены встречи контактной группы по Незалежной в Рамштайне больше всего напоминает агонию. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что «просроченный» президент Незалежной из последних сил старается убедить Запад принять страну в военный блок, предоставить ей больше вооружения и разрешить наносить удары дальнобойным оружием по объектам на российской территории, поскольку, по мнению Зеленского, это даст возможность завершить конфликт в следующем году.

По мнению парламентария, при этом маловероятно, что в подобное кто-то поверит, потому что в таком случае все это только усилит эскалацию и нарастит угрозы, а в действительности конфликт завершит «победа русского оружия».

Ранее политолог Дмитрий Таран пояснил вероятные планы Зеленского по прекращению огня.