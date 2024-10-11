По словам военного аналитика Дмитрия Тарана, предложения украинского лидера о прекращении огня могут быть попыткой оттянуть время. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что Зеленский всегда только озвучивал те сценарии, которые ему пишут, при этом в последнее время его сценаристы находятся в Лондоне в MI6. Таким образом, это свидетельствует о том, что западные страны нуждаются в передышке перед предстоящими американскими выборами, изменениями в странах Евросоюза и сменой генсека Североатлантического альянса.

По мнению политолога, все заявления Киева о возможных переговорах или прекращении огня без признания перешедших под контроль Москвы территорий, являются манипуляцией.

Ранее кинорежиссер Кеосаян назвал причины отмены Байденом встречи с Зеленским.