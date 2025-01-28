По словам члена Комитета нижней палаты парламента по обороне Виктора Соболева, западные государства никогда не соблюдали никаких договоренностей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что если задумка Трампа о плане в течение ста дней прекратить украинский конфликт станет противоречить национальным интересам нашей страны, то говорить тут не о чем.

По мнению парламентария, со времен главы Белого дома Гарри Трумэна политика Штатов сводится к принципу наказать и уничтожить Россию. С момента применения ядерного оружия в Японии Вашингтон планировал атаку на Россию ежегодно.

Он подчеркнул, что лучшим вариантом, соответствующим национальным интересам России является создание союзного государства Россия — Украина — Белоруссия.

Ранее депутат Слуцкий пожелал удачи Трампу на пути к завершению украинского конфликта за сто дней.