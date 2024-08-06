В последнее время из Незалежной из-за военных успехов российской армии в зоне спецоперации все чаще стали звучать высказывания о стремлении к миру. По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, все это происходит в связи с увеличением количества сторонников переговоров с Москвой в украинском обществе. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что при этом сомнительно, что народ верит словам Зеленского. В Незалежной ситуация вот-вот достигнет пика: долг страны колоссальный, зарплаты, пенсии не выплачиваются, воевать за террористический режим никто не желает. К тому же покровитель Зеленского Байден настолько плох, что снял свою кандидатуру с президентской гонки.

По мнению парламентария, в сором времени поток финансов Запада в Киев иссякнет, и Зеленский будет вынужден подстраиваться под новые реалии.

Ранее политолог Сергей Марков пояснил спешку украинского лидера начать переговоры с Москвой.