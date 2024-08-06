По словам политолога Сергея Маркова, Вашингтон заставляет просроченного украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир к выборам в США. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что президент Незалежной интересуется лишь выживанием, статусом и деньгами. Однако тем временем у Вашингтона имеется план выйти к выборам на какое-то мирное соглашение, предполагающее отказ от требований к России уйти на границы 1991 года.

По мнению эксперта, тем не менее Штаты ожидают, что Москва уступит Киеву Запорожскую атомную электростанцию, отведет войска в Харьковской области и в какой-либо мере разрешит конфисковать $300 млрд замороженных активов и обменяет пленных всех на всех. Однако у российской армии в пять раз больше пленных, чем у украинских войск.

Он подчеркнул, что подобные условия могли передать Зеленскому, и тот пытается их обработать.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский на коленях должен просить прощения у украинцев и россиян.