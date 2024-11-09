Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки собрался донести до руководства этой страны сигнал российского лидера о том, что РФ готова восстановить отношения. Он заявил об этом изданию РИА Новости.

Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что страна готова к возвращению в нее японского бизнеса, даже несмотря на введенные в ее отношении санкции. Это заявление Судзуки счел самым важным во всем выступлении Путина.

«Я считаю, что это важнейший сигнал Японии. Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», — указал он.

Парламентарий собирается донести данный призыв до своего правительства. Он пообещал, что проведет работу и с премьер-министром Японии Исибой, и с министром иностранных дел Иваей. Он добавил, что японским СМИ не хватает образования и понимания обстановки. Они подмечают второстепенные детали, не видя самого главного.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии уже договорился о встрече с победившем на выборах в США Трампом. Это произошло буквально в день его триумфа. Исиба подчеркнул, что будет работать с новым президентом Америки над двусторонним укреплением альянса.