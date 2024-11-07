Трамп договорился с японским премьер-министром о встрече в ближайшее время

Японский премьер-министр Сигэру Исиба позвонил Дональду Трампу и договорился с ним о встрече в ближайшее время. Об этом сообщил целый ряд японских средств массовой информации.

Во время звонка Исиба обсудил с Трампом ряд аспектов сотрудничества между двумя странами. Они также договорились о личной встрече, которая должна состояться в ближайшее время. Японский политик заявил, что он будет работать вместе с Трампом над укреплением двухстороннего альянса.

Он также добавил, что Трамп показался ему очень дружелюбным человеком, с которым можно общаться честно и открыто.

Ранее сообщалось, что Трамп решил принять предложение Байдена о скором визите в Белый дом. Он в ближайшие дни посетит его и встретится с действующим президентом Соединенных Штатов.