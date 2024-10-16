Депутат Свинцов заявил, что при умеренных предпочтениях в столовой Госдумы можно позавтракать всего на сто рублей

В столовой нижней палаты парламента можно позавтракать на сто рублей, а полноценный обед обойдется в районе 600 рублей. Об этом сообщает Life.ru.

По словам депутата Андрея Свинцова, на завтрак он берет овсяную кашу, которая стоит около 30 рублей, поэтому завтрак ему обходится около ста рублей, а на обед предпочитает брать два вареных яйца, которые стоят 20 рублей, и куриный суп.

Депутат Елена Драпенко отметила, что в столовой Госдумы имеются два вида меню — на заказ и каждодневное, что объясняет ценообразование.

В свою очередь депутат Анастасия Удальцова заявила, что не всегда ест в думской столовой, а иногда ходит в похожее заведение в ГУМе, где цены примерно такие же. Тем не менее иногда позволяет себе взять в нижней палате парламента салат с кальмарами, который стоит примерно 600 рублей, и чай с лимоном и медом примерно за 100 рублей.

По мнению депутата Михаила Делягина, полноценно пообедать в Госдуме дешевле 600 рублей не получится.

Ранее также депутат Амир Хамитов раскрыл стоимость обеда в столовой Госдумы.