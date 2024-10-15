Раскрыта стоимость обеда в столовой Госдумы

Полноценный обед в столовой Госдумы стоит 577 руб., рассказал в интервью РИА Новости депутат Амир Хамитов.

В эту стоимость входит семь позиций, добавил он.

За 577 руб. в столовой Госдумы можно заказать обед, в которой входит картофельное пюре (100 руб.), домашний биточек из курицы (190 руб.), суп-пюре из цветной капусты с гренками (140 руб.), помидор (35 руб.), огурец (37 руб.), а также кусочек хлеба (5 руб.) и стакан сока (70 руб.).

Рассказать о ценах Хамитов решил после появившейся в соцсетях информации о якобы смешных ценах на питание в столовой ГД.

Ранее сообщалось о том, что депутат ГД Останина призвала SHAMANa вернуть часть от 16 млн в бюджет Оренбурга.