Член Комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов пояснил важность СНГ сегодня. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, при присоединении к СНГ государства получают расширение возможностей внешней торговли и отсутствие виз между собой, поскольку это крупнейшее объединение дружественных народов на постсоветском пространстве, являющееся наследием Советского Союза.

Парламентарий добавил, что государства-члены СНГ осуществляют множество совместных проектов с использованием наработанного опыта сотрудничества, открывающий новые возможности в сфере внешней торговли, финансов, экологии, логистики и т.д.

По его мнению, победить зло во всем СНГ можно посредством консолидации народов на постсоветском пространстве вокруг данной идеи. Отличным примером является Союзное государство, в рамках которого Россия и Белоруссия на основе взаимного уважения осуществляют интеграционные процессы не только в экономической, политической, торговой и валютной сферах, а также и в сфере культурного, образовательного просвещения.

Ранее Илон Маск назвал Сороса человеконенавистником.