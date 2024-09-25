По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, для прекращения конфликта Незалежная должна сложить оружие и установить в стране легитимную власть. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что переговоры с «просроченным» лидером Украины Владимиром Зеленским, который возглавляет террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только «в воспаленных фантазиях».

По мнению парламентария, также и «мирный план» Зеленского для Москвы не имеет никакого значения. Предыдущие раунды переговоров подтвердили его неэффективность, поскольку Незалежная и не собиралась выполнять обещания.

Ранее Байден заявил о желании США и дальше поддерживать Украину.