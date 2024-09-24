Байден заявил о желании США и дальше поддерживать Украину

Как заявил президент США Джо Байден на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН, американцы и впредь продолжат оказывать помощь Киевскому режиму. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что снабжать Украину всем необходимым продолжат до тех пор, «пока она не добьется устойчивого и справедливого мира». Во время своей речи президент США минимум несколько раз упомянул Россию в контексте развивающихся на Украине событий. Также он заявил о попытках руководства РФ «развалить НАТО», однако конкретных сведений приводить не стал.

Выступил на ассамблее и президент Бразилии Лула Да Силва. Глава страны призвал ООН к диалогу по Украине и заявил, что использование все более разрушительного оружия напоминают самые печальные времена холодной войны, которая в итоге оказалась бесплодной. Он также призвал создать все нужные условия для возобновления диалога прямых участников конфронтации.

Ранее сообщалось о том, что войска России практически взяли в клещи Угледар, где базируются украинские военные.