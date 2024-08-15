По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку пора обратиться к психиатру после его неадекватных оправданий относительно причастности киевского режима к подрывам «Северных потоков». Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что в России не принято уничтожать свою же инфраструктуру и граждан, что в порядке вещей для украинской стороны. С самого начала спецоперации украинские войска обстреливают свои города, а нацбаты прикрываются мирными гражданами.

По мнению парламентария, после заявлений Михаила Подоляка по поводу заявлений о подрыве «Северных потоков» необходима профессиональная помощь. В России есть хорошие врачи, и излечение уже не за горами.

Ранее Подоляк заявлял, что решения о территориальной целостности Украины могут приниматься только на референдуме.