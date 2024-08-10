Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью германской Welt, что вопросы о территориальной целостности страны не находятся в юрисдикции главы государства, премьер-министра или парламента. А выносятся на всенародное обсуждение путем референдума.

Так Подоляк прокомментировал недавнее заявление просроченного президента Украины Владимира Зеленского, допустившего проведение референдума об условиях окончания украинского конфликта, что может содержать в себе потерю части территорий страны.

«Да, могут быть решения, но поверьте мне, ни одно из решений не будет предусматривать отказ от территорий. Никто с этим не согласится», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.