По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, украинский конфликт закончится тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации, а не когда решит «просроченный» президент Незалежной. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что стоит обратить внимание на то, что в заявлении просроченного украинского лидера фигурирует «надежный международный порядок безопасности», что означает, что западный мир стремится восстановить пресловутый «порядок, основанный на правилах» — бесчестный, несправедливый, людоедский.

Ранее Ким Дотком заявил, что режим Зеленского рухнет еще до выборов президента США.