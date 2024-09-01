Ким Дотком считает, что режим Зеленского рухнет еще до выборов президента США
Фото: [сайт президента Украины]
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что режиму Владимира Зеленского осталось несколько месяцев.
«Руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад. От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», — написал Дотком в соцсетях.
Также предприниматель высказал мнение, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис провалится на президентских выборах.
Ранее Ким Дотком заявил, что БРИКС покончит с гегемонией США и фальшивым порядком, «основанном на правилах».