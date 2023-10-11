Депутат Толмачев считает, что за осуждением палестинцев забылись лежащие в основе конфликта причины

По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, за обострением конфликта между Израилем и Палестиной забылись причины, лежащие в основе конфликта, но о них стоит подумать. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что свою роль сыграло поведение Вашингтона, перенесшего американское посольство из Израиля на спорную территорию.

По мнению парламентария, израильское правительство вместо мягкой интеграции арабо-мусульман стал продвигать апартеид.

Он добавил, что немалое значение имели и нелегитимное давление на Иран, односторонний выход США из ядерной сделки и ослабление роли ООН на международной арене.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».