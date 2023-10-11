Депутат Толмачев считает, что за осуждением палестинцев забылись лежащие в основе конфликта причины
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По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, за обострением конфликта между Израилем и Палестиной забылись причины, лежащие в основе конфликта, но о них стоит подумать. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что свою роль сыграло поведение Вашингтона, перенесшего американское посольство из Израиля на спорную территорию.
По мнению парламентария, израильское правительство вместо мягкой интеграции арабо-мусульман стал продвигать апартеид.
Он добавил, что немалое значение имели и нелегитимное давление на Иран, односторонний выход США из ядерной сделки и ослабление роли ООН на международной арене.
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».