По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, каждый раз, когда украинские войска теряют позиции, они стараются любой ценой вовлечь западные страны в полноценную войну с Россией, а когда не получается выклянчить финансы и оружие, в ход идет трюк под названием «Киев готов отказаться от территорий в пользу России, чтобы оставшаяся часть Незалежной вошла в НАТО. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что западные кураторы Киева принимают решение о признании очевидного, ведут якобы тайные консультации, о которых уже всем известно.

По мнению парламентария, то, что свершившийся факт им требуется утверждать и обговаривать, выглядит странно. При этом и в таком случае они находят повод для торга.

Он добавил, что у Москвы имеются цели спецоперации, и чем мы к ним ближе, тем «громче вой на болотах».

Ранее политолог Денис Денисов пояснил наличие ограничений для вступления Украины в НАТО по частям.