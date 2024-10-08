Политолог Денисов пояснил наличие ограничений для вступления Украины в НАТО по частям

По словам политолога Дениса Денисова, сценарий, при котором Незалежная откажется от притязаний на освобожденные от украинской армии регионы в обмен на членство в Североатлантическом альянсе, очень маловероятен и абсурден, у него имеется несколько ограничений. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что подобные предложения в действительности могут быть направлены на проверку реакций российской стороны, стран и международных организаций, а не на реальную интеграцию Киева в блок.

По мнению эксперта, также в рамках Североатлантического договора присоединиться к военному блоку не могут государства, на территории которых идет вооруженный конфликт и имеются территориальные претензии.

Он резюмировал, что в итоге ограничений очень много, поэтому у Незалежной практически нет возможности на вступление в НАТО, при этом половина государств -членов альянса выступают против ее присоединения.

Ранее МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному боестолкновению с Россией.