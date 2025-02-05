Первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал высказывание Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над территориями, присоединенными к России, как начало периода правды, сообщило РИА Новости.

Ранее Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом отметил, что Украина не в состоянии восстановить все территории, утраченные в результате военных действий, поскольку нельзя рисковать «миллионами жизней ради исхода, который может не произойти».

Он подчеркнул, что Зеленский вступил в период правды, который в значительной мере обусловлен успехами российской армии на фронтах специальной военной операции, а также изменениями в международной политике в связи с приходом к власти новой администрации США.

Цеков призвал Зеленского не останавливаться на достигнутом и продолжать озвучивать правду. Кроме того, он добавил, что Зеленскому стоит признать свою нелегитимность и ответственность за начало военного конфликта на территории Украины.

Ранее Зеленский обвинил США в потере новых территорий. Украинский лидер заявил, что никогда не получал сотни миллиардов помощи от Белого дома.