Если Украина потеряет новые территории в ходе конфликта с РФ, то в этом будут виноваты Соединенные Штаты, которые не дали ВСУ нужного количества помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его выступление на своем YouTube-канале выложил журналист Пирс Морган.

Украинский лидер утверждает, что никогда не получал сотни миллиардов помощи от Белого дома. Помощь от США никогда не поступала в достаточном количестве.

«Я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает куда», — указал он.

Зеленский добавил, что Америка передавала ВСУ устаревшее вооружение, в то же время американский бизнес заработал огромные суммы на производстве заказов после того, как Конгресс США принял соответствующий закон.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от стран Запада поставить на Украину ядерное оружие. По его мнению, это надо сделать в том случае, если украинская заявка на вступление в НАТО не будет удовлетворена.