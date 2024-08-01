Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей страничке в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Зеленский продал земли Украины западным корпорациям, сообщает RG.ru .

Пост Уоллеса стал ответом на новое видео Зеленского, в котором он заявляет о подготовке очередных договоренностей с западными союзниками. Депутат заявил, что украинский лидер способствовал распродаже земель страны влиятельным корпорациям, за что его покарает история.

Европейский парламентарий подчеркнул, что именно Зеленский виновен в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее граждан.

Ранее сообщалось, что на есть вероятность мобилизации граждан Украины старше 60 лет. Об этом сообщил бывший соучредитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сегодня — руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук